Новые бунты не за горами: в ОРЛО снова не платят задолженность по зарплате

После прокатившейся волны протестов на угольных и металлургических предприятиях, подконтрольных НВФ на оккупированной Луганщине, деньги на погашение задолженности по заработной плате все таки нашлись и ситуация немного успокоилась. Но, похоже, социальное напряжение на неподконтрольной Луганщине снова растет.

Об этом сообщается в телеграмм-канале “Донбасский кейс”.

“Сейчас в зоне риска находятся шахты «Краснодонугля», которые за апрель получили только 37% зарплаты, а за май-июнь пока вообще ничего. Похожая история наблюдается в Ровеньках и Свердловске, причем возможности «безболезненного» решения вопроса пока не видно – сейчас обещают погасить долги «за прошедший месяц» до 15 июля, хотя ранее речь шла о том, что с горняками рассчитаются до 8-10 июля. О задолженностях за апрель-май пока вообще тишина”, – сообщает источник.

По его мнению, ситуация снова “взрывоопасна”: шахтеры находится на “низком старте” и к протестам готовы.