Водителям в Украине готовят неприятности – останавливать смогут всех

Верховная Рада приняла в первом чтении закон, разрешающий полиции останавливать автомобили для проверки водителей на трезвость.

При этом, как пишет Auto24, ранее статьей 35 Закона “О национальной полиции” были предусмотрены конкретные основания для остановки автомобилей при нарушении правил дорожного движения. При этом новый законопроект устанавливает дополнительные причины.

“Полицейский может останавливать транспортные средства в случае: если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Профилактические мероприятия осуществляются на основании организационно-распорядительного акта руководителя полиции, который обнародуется на официальном веб-сайте Национальной полиции“, – сказано в дополнении к статье 35.

Фактически, работникам полиции предоставляется законное право остановки любого транспортного средства с целью проведения осмотра на состояние опьянения. Если водитель отказывается от проведения освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрен штраф 10 200 грн с лишением права управления на срок один год.

Во время остановки автомобиля сотрудник полиции также имеет право проверки документов и оформления других выявленных во время остановки нарушений.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации. Но пока он принят в первом чтении, то есть для вступления в силу и принятия в целом нардепы смогут внести правки или отменить эту норму.

Ранее “источник” рассказывал о других нюансах законопроекта №2695, который предполагает ужесточение за пьяное вождение автомобиля.