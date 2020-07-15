Обозреватель назвал возможную причину обострения на Донбассе

Нынешний понедельник 13 июля выдался очень трагичным для украинской армии на Донбассе – трое защитников Украины погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование.

Об этом пишет обозреватель Руслан Рудомский для depo.ua

“Только за одни сутки, в результате хорошо спланированных и отнюдь не случайных действий, контролируемых Москвой, боевики “Л-ДНР” убили трех бойцов ООС. Это очень много. Для сравнения, за весь июнь Украина потеряла четырех своих защитников. В последний раз такие потери убитыми ВСУ несли аж 18 февраля, когда российские войска “ЛНР” совершили атаку на позиции украинских Объединенных сил в районе Золотого на Луганщине. Тогда погибли четверо наших бойцов и еще пятеро получили ранения”, – сообщил обозреватель.

По его мнению, наиболее вероятной причиной обострения выдается кампания украинских местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. И даже к ним у Кремля есть интерес.

“Давно понятно, что любые выборы в Украине интересуют Кремль только в двух контекстах: 1) привести к власти своих ставленников и контролировать всю Украину (как было с Януковичем и Партией регионов); 2) если пункт “1)” невозможен, то расшатывать ситуацию в Украине, играя на понижение рейтинга неподконтрольной им власти…Играя на понижение рейтинга президента Зеленского, в Кремле делают так же, как делали для снижения рейтинга президента Порошенко – устраивали “кровавую жатву” в зоне ООС, тогда как при помощи подконтрольных СМИ пророссийские политики морализаторствовали о том, что украинская власть не хочет (и/или не может) мира на Донбассе и ее нужно менять”, – отметил Руслан Рудомский.

Он констатирует: местные выборы – это не президентские и не парламентские – по их результатам страну в другую сторону не развернешь. Однако, даже их Кремль может использовать в своих целях.

“За счет разочарованного в действующей власти электората востока и юга Украины можно попробовать получить пророссийское большинство в крупных городах, а то и целых областях, и “мутить воду” уже на совсем другом уровне, устраивать так называемые “парады суверенитетов” в регионах. А чем больше этот электорат будет видеть неспособность власти не то что решить проблему Донбасса, а даже контролировать ее, тем больше он в ней разочаруется. Поэтому сейчас единственный шанс для Зеленского окончательно не потерять лицо – это достойно ответить террористам “Л-ДНР” на поле боя. К счастью для него, украинские воины умеют это делать, ведь только на прошлой неделе ими были ликвидированы не менее 25 российских оккупантов и уничтожено шесть единиц российской военной техники”, – резюмировал обозреватель.