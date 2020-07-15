На шоу Танці з зірками-2020 назвали первого звездного участника. Кажется, мы знаем фаворита смс-голосований

Канал “1+1” продолжает раскрывать детали нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Недавно зрители узнали, кто стал третьим судьей, а теперь стало известно имя первого звездного участника.
Накануне в сети началась звездная эстафета #танціззіркамиchallenge, с помощью которой участники танцевального шоу передают друг другу вызов с приглашением принять участие в проекте. Начал челлендж певец и покоритель женских сердец Олег Винник. На своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором сообщил, что стал участником нового сезона Танців з зірками”.
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“Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект “Танці з зірками” – прекрасная платформа для этого”, – прокомментировал Винник свое участие в шоу.
Олег Винник
Певец бросил вызов следующей звезде – бывшей солистке группы “ВИАГра” Надежде Мейхер. Примет ли певица вызов – узнаем уже очень скоро.
- Напомним, что в прошлом сезоне “Танців з зірками” победителями стали Ксения Мишина и Женя Кот. Второе место досталось Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову, третье – Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.
- Украинский комик Игорь Ласточкин, который победил в шоу “Танці з зірками-2018”, выставил на аукцион свой победный кубок. На такой шаг юморист пошел ради спасения маленького сына участника “Лиги смеха” Александра Замши, у которого диагностировали лейкоз.