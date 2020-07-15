На шоу Танці з зірками-2020 назвали первого звездного участника. Кажется, мы знаем фаворита смс-голосований

Канал “1+1” продолжает раскрывать детали нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Недавно зрители узнали, кто стал третьим судьей, а теперь стало известно имя первого звездного участника.

Накануне в сети началась звездная эстафета #танціззіркамиchallenge, с помощью которой участники танцевального шоу передают друг другу вызов с приглашением принять участие в проекте. Начал челлендж певец и покоритель женских сердец Олег Винник. На своей странице в Instagram артист разместил видео, в котором сообщил, что стал участником нового сезона Танців з зірками”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 15 Июл 2020 в 1:58 PDT

“Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект “Танці з зірками” – прекрасная платформа для этого”, – прокомментировал Винник свое участие в шоу.

Олег ВинникФото: пресс-служба канала “1+1”

Певец бросил вызов следующей звезде – бывшей солистке группы “ВИАГра” Надежде Мейхер. Примет ли певица вызов – узнаем уже очень скоро.