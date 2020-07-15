Археологи нашли в Польше давнее захоронение – и это ужаснуло их, фото

В Польше обнаружили братскую могилу солдат Третьего рейха, погибших в 1945 году в ходе атаки армии СССР на местный аэродром.

Об этом пишет The Daily Mail.

Так, группа археологов обнаружила останки военных середины ХХ века в деревне Кослице на юго-западе Польши. Их скелеты были положены рядом в яме с несколькими предметами, включая стальной инструмент с символом Люфтваффе (нацистской авиации) – орлом, парящим над свастикой. Всего их было 18 человек. Также в яме нашли образцы оружия, жетоны и медали Третьего рейха.

Как предполагают археологи, эта взлетно-посадочная полоса в 1930-х годах использовалась как секретный учебный полигон для десантников.

По словам историка и эксперта по Второй мировой войне, найденная в Польше братская могила согласуется со сведениями о пути наступления Красной армии в оккупированной нацистами Европе.

Как сообщал “источник”, ранее в районе пляжа Ланжерон в Одессе дайверы из центра “Океан” обнаружили в море пулемет “Максим” времен Второй мировой войны.