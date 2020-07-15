В Украине начинает работу сервис Spotify: что это и как там слушать музыку

В среду, 15 июля, шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify открыл для украинцев доступ к музыкальному контенту – около 50 млн треков и 4 млрд плейлистов.

Об этом сообщают на официальном сайте музыкальной платформы Spotify.

Загрузив соответствующее приложение и пройдя регистрацию, жители Украины теперь смогут бесплатно слушать музыкальный контент. Заплатив 4,99 доллара США, пользователи могут слушать музыку без рекламы, при этом за первый месяц доступа к контенту платить не придется. Существуют также отдельные тарифы для студентов ( стоимость 2,49 доллара) и пакеты для семьи (6,49 доллара).

Считается, что удобство этого сервиса в том, что он интегрован с Instagram – пользователи Spotify могут поделиться музыкальными треками, альбомами и плейлистами в Instagram Stories. Кроме того, украинские музыканты благодаря дополнительной платформе от Spotify смогут отслеживать статистику по своим новым релизам в режиме реального времени, а также изучать музыкальные вкусы и предпочтения своих подписчиков.

Как сказано в сообщении, музыкальная платформа открыла доступ к контенту, кроме Украины, также в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Казахстане, Косово, Молдове, Сербии, Словении, Северной Македонии, России и Хорватии.

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