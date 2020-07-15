Антон Желепа оказался убийцей матери малыша

Стали известны обстоятельства первого смертельного ДТП, которое 10 лет назад устроил Антон Желепа, убивший 12 июля в автомобильной аварии на Старообуховской трассе под Киевом целую семью.

Об этом рассказал изданию “Страна” Владимир Катаев, муж первой жертвы Желепы.

По его словам, они женились, когда Анне было всего 17 лет. За год до аварии у них родился мальчик, которого назвали Ромой. Это было начало их семейной жизни.

ДТП случилось в поселке Селецкое, недалеко от Киева.

“В 15:00 моя жена поехала в магазин за водой. Она была на мотороллере. Во время движения Аня испугалась автомобиля и упала. В этот момент к ней подбежал мой товарищ, чтобы оказать помощь. Когда они пытались подняться, их сбил Желепа”, – рассказал подробности смертельного ДТП Владимир.

Потом было установлено, что Желепа мчался по селу с огромной скоростью, свыше 100 километров, его тормозной путь был около 90 метров. Жена Владимира умерла на месте, а его товарищ остался инвалидом. После ДТП Желепа сбежал, его нашли на следующий день.

“Тогда экспертиза показала, что он был абсолютно трезвым. Но все знали, что он успел почистить кровь перед прохождением экспертизы… А после ДТП, при обыске в его автомобиле Opel Astra нашли марихуану”, – рассказывал муж погибшей.

Суд первой инстанции назначил Атону Желепе всего три года лишения свободы, после апелляции срок увеличили до 6 лет. Но Желепа отсидел только два года, после чего вышел условно-досрочно.

Сыну погибшей в первой аварии, которую устроил Антон Желепа, уже 11 лет. Рома знает, что его мама погибла, но подробностей этой трагедии отец ему еще не рассказывает.

Как сообщал “источник”, подозреваемый в совершении смертельной аварии на Старообуховской трассе под Киевом Антон Желепа ранее уже был виновником ДТП с летальным исходом. Кроме того, его семь раз штрафовали за пьяное вождение.