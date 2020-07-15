Бывшая жена Кличко отомстила бойфренду-обидчику через суд: вспоминаем драму Хайден Панеттьери

В мае прошлого года бывшую возлюбленную украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил бойфренд, начинающий актер Брайан Хикерсон. Тогда мужчине был вынесен запретительный приказ, согласно которому он не может приближаться к актрисе, ближе чем на 90 метров. Но уже через несколько месяцев пара вновь начала встречаться.

Сейчас стало известно, что Хайден снова получила охранный ордер. По данным E! News, актриса подала заявку на регистрацию постановления о запрете приближаться к ней.

Хайден ПанеттьериФото: instagram.com/haydenspanettiere

Дело в том, что в феврале история с побоями повторилась – Хикерсон был арестован по подозрению в домашнем насилии. Но актер не признал себя виновным. Суд присяжных назначен на сентябрь. После предполагаемой ссоры Панеттьери прекратила свои отношения с бойфрендом и вернулась в Лос-Анджелес. Сейчас актриса проходит изоляцию в своем доме.

Напомним, что Хайден Панеттьери закрутила роман Брайаном Хикерсоном сразу после расставания с Владимиром Кличко.

С боксером актриса состояла в отношениях около десяти лет. Сначала их отношения не воспринимали всерьез, в прессе даже шутливо называли пару “малышка и гигант”, поскольку разница в росте составляет 45 сантиметров. Однако со временем Хайден и Владимир смогли доказать, что между ними – любовь. В 2014 году у пары родилась дочь Кайя-Евдокия.

Владимир Кличко и Хайден ПанеттьериФото: Getty Images

Между тем, отношения поддерживать им было не так-то просто. Ведь у каждого была своя жизнь, и своя весьма успешная карьера. Пара то расходилась, то сходилась, а летом 2018-го Кличко и Панеттьери окончательно разорвали многолетний роман.

После расставания с боксером актриса стала вести разгульный образ жизни. Ее стали замечать на вечеринках в нетрезвом состоянии и в компании новых парней. Хайден также сменила имидж. Звезда предпочла длинным волосам дерзкую стрижку, а пшеничному цвету – пепельно-русый оттенок.

Хайден после смены имиджаФото: twitter.com/haydenpanettier

Вскоре Панеттери начала встречаться с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. И если сперва пресса делилась романтическими подробностями нового романа актрисы, то спустя несколько месяцев в СМИ стали поступать новости иного характера. Сначала бойфренд Хайден напал на своего отца, а вскоре свой буйный нрав проявил в отношении возлюбленной. Причем физическую силу Хикерсон применял не один раз. Вернется ли актриса к бойфренду-обидчику в третий раз – покажет время.

Хайден Панеттьери и Брайан ХикерсонФото: Splash news