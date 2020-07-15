Кошка встретила леопарда – что произойдет дальше, не мог представить никто

Во время карантина из-за пандемии коронавируса, по причине отсутствия людей на улицах, животные чувствовали себя более свободно. А некоторые из них пережили удивительные встречи.

Об одной из таких встреч рассказывает Bored Panda.

Животные во время карантина бродили по пустым улицам, искали пищу в мусорных баках и даже прогуливались и спали в пустующих торговых центрах.

Но интереснее всего карантин провели животные, живущие в зоопарке Сан Антонио, штат Техас, США. Воспользовавшись отсутствием людей, работники зоопарка решили познакомить леопарда с далекими сородичами – кошками, которых для этого принесли из приюта.

Животных разделяло стекло, но кошки совсем не испугались грозного леопарда, а рассматривали его с интересом. Кроме леопарда кошкам показали рыб в аквариуме и даже бегемота.

А собак познакомили со львом, гиенами и обезьянами. Они тоже не демонстрировали никакого страха и внимательно наблюдали за незнакомцами.

А вот овцы Уэльса во время карантина катались на детских каруселях. В сети показали забавное видео.