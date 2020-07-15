Медузы “захватили” побережье Кирилловки – люди боятся зайти в воду, видео

На курорте Кирилловка в Запорожской области Азовское море охватили медузы.
Видео разместили на YouTube-канале “Удобный Случай”.
Весь берег около пляжей покрыт этими морскими обитателями. Судя по видео, туристам даже сложно зайти в воду, которая кишит медузами.
Ролик был снят 13 июля на пляжах Кирилловки и на косе.
Отметим, что на курортах Запорожской области отдыхающих на Азовском море после шторма не стало меньше.
Напомним, в понедельник, 29 июня, побережье Бердянска, популярного курорта на Азовском море в Запорожской области, охватил шторм.
Как сообщал “источник”, после шторма к побережью Азовского моря на курортах в Бердянске и Кирилловке принесло множество медуз, которые пугают и жалят отдыхающих, мешая им заходить в воду.