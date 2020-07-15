Киев побил новый рекорд по коронавирусу: данные на 15 июля

В Киеве за минувшие сутки добавилось 147 подтвержденных случаев COVID-19. Это – рекордное количество с начала пандемии. Всего коронавирусная инфекция диагностирована у 6497 жителей столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Среди заболевших за прошлые сутки 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года, 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 5 девочек от 1 года до 16 лет и 3 мальчика от 2 до 6 лет. Заразились в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 36 больных COVID-19. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Шевченковском районе – 27. В Дарницком – 22, в Деснянском – 21 случай.

За время пандемии, от коронавируса в Киеве умерли 126 человек. Старшей больной было 95 лет, младшей – 25. Больше всего – свыше 62% умерших от коронавируса – люди старше 65 лет. Почти 24% больных умерли в возрасте 50-64 года. Около 13% – тех, кому было до 49 лет. И менее 1% – пациентов в возрасте 18-29 лет. Большинство больных имели хронические заболевания. В основном это – гипертония, сахарный диабет и ожирение.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки добавилось 836 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро среды, 15 июня, коронавирусной инфекцией заразились 55 607 жителей Украины.