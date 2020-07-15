Людей пугают фото Бритни Спирс в Инстаграм. И дело не только в том, как спустя годы выглядит певица

Поклонники певицы Бритни Спирс обеспокоены содержанием ее страницы в Инстаграм. Некоторые даже заподозрили, что десятки одинаковых портретных фотографий, на которых артистка не выражает никаких эмоций, могут указывать на очередной нервный срыв. Ведь в настоящее время звезда 2000-х переживает очередной непростой период и снова пытается вырваться из-под многолетнего жесткого контроля своего отца. Далее подробнее.

Бритни Спирс в ИнстаграмФото: instagram.com/britneyspears

Юридически Бритни Спирс не контролирует свою жизнь уже более 10 лет. Все дело в том, что после того, как на пике славы певица столкнулась с психическими расстройствами, суд передал ее имущество, финансовые и некоторые личные активы под контроль ее отца и адвоката Джейми Спирса. Подобная форма опекунства обычно применяется к тем, кто в силу тех или иных причин не может самостоятельно принимать важные решения.

В 2007 году, вскоре после развода с супругом Кевином Федерлайном, Бритни Спирс буквально всюду преследовали папарацци. Тогда же в СМИ появились кадры, на которых певица в слезах умоляла оставить ее в покое, но ушлые репортеры даже умудрились снять ее обнаженной в карете “скорой”, когда у нее случился нервный срыв. Тогда же Спирс обрила голову и стала носить розовый парик. Певица прогуливалась в магазин голышом, запиралась в доме с детьми. Похожих прецедентов было по меньшей мере два, после чего отец певицы заявил, что станет ее временным опекуном. Лишь на год, пока Спирс не поправится. Со временем Джейми Спирс продлил опекунство, утверждая, что его дочь столкнулась с деменцией.

С того времени прошло без малого 13 лет. Сегодня певице 38, и последнее время она активно добивается освобождения из-под контроля отца, без разрешения которого Спирс не может водить автомобиль, голосовать, забеременеть, тратить свои же деньги, покидать дом, нанимать адвоката и так далее. Артистке запрещено говорить о лечении публично, по этой же причине она крайне редко дает интервью с заранее обусловленными темами. Фактически, к Бритни Спирс применяются те же меры, что и к пожилым людям с деменцией.

Бритни Спирс на обложке Daily NewsФото: Getty Images

История борьбы певицы с опекунством стала поводом для ее поклонников организовать движение Free Britney – фаны артистки требуют пересмотреть дело о контроле над Спирс и предоставить ей юридическую свободу.

Движение в защиту прав певицы в свое время поддержала и ее мать Линн Бриджес, которая также неоднократно заявляла, что содержательную дочь удерживает отец. Ранее опекунство над Спирс продлили до 22 августа этого года, и вскоре суд снова рассмотрит дело исполнительницы.

Кому же выгодно опекунство над Бритни Спирс? Только отцу?

Как предполагают поклонники Спирс, выгодным опекунство может быть не только ее отцу. Ведь каждый год певица платит $1,1 миллион за услуги клиники, зарплату отцу в размере $100 тысяч и зарплату адвокатам, которых она тоже не в праве выбирать самостоятельно. На карманные расходы Спирс получает около $6 тысяч в месяц, хотя состояние певицы оценивается в $250 миллионов.

Бритни Спирс в ИнстаграмФото: instagram.com/britneyspears

Так что же происходит в Инстаграм?

Как отмечают пользователи соцсети, к своим 38 годам Спирс заметно изменилась – это уже далеко не та милая и симпатичная Бритни с завидной фигурой, которая была кумиром девочек-подростков. Вместо нее фолловеры певицы видят “уставшую”, “измученную женщину”, которой все труднее скрывать отчаяние.

“Меня пугают эти однообразные фото. Посмотрите на лицо Бритни, она увядает”, – указали в одном из комментариев под постом певицы. Давние поклонники Спирс побаиваются, что артистка находится на грани очередного срыва, хотя и старается не показывать этого. Некоторые даже убеждены, что в случае очередного проигрыша по делу об опекунстве кризиса не избежать.

Бритни Спирс в ИнстаграмФото: instagram.com/britneyspears

Примечательно, что ранее певицу уже критиковали за однообразные посты в соцсети. Тогда Спирс опубликовала серию фотографий с новым бойфрендом, но уже вскоре получили порцию хейта. “Читать все эти грубые комментариев действительно обидно, – писала она позже в ответ на критику. – Вы не должны говорить таких грубых вещей людям, которых не знаете. Это на самом деле приводит к буллингу! В тяжелые времена, которые мы сейчас переживаем, мы должны учиться быть добрыми друг к другу”.