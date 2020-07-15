+2 новых случая коронавирусной инфекции в Луганской области

За последние сутки в Луганской области лабораторно подтверждено еще 2 случая коронавирусной болезни. Положительный результат ПЦР тестов выявлен у жителей Северодонецка (поиск источника инфекции продолжается) и Кременной (контакт с заболевшим ранее). Один больной выздоровел и был выписан из больницы.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Продолжают лечение, на сегодня, 22 человека, из них 8 в стационарных учреждениях здравоохранения, 14 – амбулаторно.

Всего за весь период эпидемии, было протестировано и проведено эпидемиологическое расследование по 663 подозрительным случаев, из которых 98 подтверждены, вирусологической лабораторией учреждения выполнено 4506 ПЦР исследований.