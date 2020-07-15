В Минздраве заявили о продлении карантина в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.
“источник” рассказывает все, что известно на данный момент.
“У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать”, – заявил Степанов в интервью “РБК-Украина”.
По его словам, в правила адаптивного карантина внесут коррективы.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине сейчас
В Украине за минувшие сутки добавилось 836 новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро среды, 15 июня, коронавирусной инфекцией заразились 55 607 жителей Украины.
От осложнений COVID-19 в Украине умерло 1427 человек. Вместе с тем, 28 131 больной коронавирусной инфекцией выздоровел.
Какие прогнозы дают
Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что адаптивный карантин будет продлен и может продолжаться около 1,5 года, если показатели заболеваемости не изменятся, сообщает “Сегодня”
По его словам, на данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости и ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться.
“На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайших полтора года”, – отметил он
Рубан подчеркнул, что в условиях адаптивного карантина работа бизнеса продолжится, но при принятии ряда мер.
“Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса и усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции”, – добавил он.
Что такое адаптивный карантин
Адаптивный карантин – означает, что карантинные ограничения будут действовать для каждого региона отдельно исходя из эпидемиологической ситуации.
На период действия карантина запрещается:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
- самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;
- посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия: в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов “КРОК”, а также в подтверждении квалификации моряков, проведении подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и в проведении подготовки судоводителей малых / маломерных судов;
- деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на это транспортное средство.