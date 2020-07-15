Григорий Решетник объяснил, почему имя “Холостячки” объявили до начала кастингов

Этой осенью на телеканале СТБ стартует новое романтическое реалити “Холостячка”. В отличие от мужского аналога проекта продюсеры шоу объявили имя главной героини до начала кастингов. Как уже известно, ею стала актриса и победительница “Танців з зірками” Ксения Мишина.

Ведущий проекта в интервью НВ STYLE объяснил, почему в новом шоу героиню рассекретили сразу, ведь в “Холостяке” интригу держат до последнего.

Ксения МишинаФото: instagram.com/misha.k.ua

“Мы хотим видеть в реалити Холостячка только тех мужчин, которые заинтересованы именно в Ксении Мишиной. Они идут не просто на проект, а к конкретной девушке”, – объяснил Григорий Решетник.

К тому же, по мнению ведущего, в современном обществе девушки намного смелее. Мужчинам нужно себе много аргументировать и лишь потом в них просыпается завоеватель.

“Девушки борются за счастье в каждом моменте. Мужчины пока все обдумают, уже празднуют свой 45-летний юбилей, сидя у меня на кухне с вопросами, что делать: я такой классный, успешный, богатый, где найти любовь? И тогда включается Гриша-купидон”, – отметил Решетник.

“К тому же, это первый сезон Холостячки. Думаю, мужчины более переживательные, поскольку более ответственные. Нам очень повезло с главной героиней. Теперь задача помочь ей встретить человека, который станет ей родным и близким”, – резюмировал он.

Григорий РешетникФото: instagram.com/grisha_reshetnik