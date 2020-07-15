Минздрав сделал важное заявление о работе школ с 1 сентября в Украине

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает карантинные правила, с соблюдением которых дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

Об этом сообщает на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Предполагается, что всем сотрудникам учебных заведений будут в обязательном порядке проводить температурный скрининг. Также это касается и детей. При температуре 37,2 и выше – не будут допускать к работе или учебе.

Также в правилах есть пункт обязательного ношения маски, когда родители будут приводить детей в школу. В самих заведениях должны быть антисептики.

Пока продуманы такие общие правила. Остальные нормы во время карантина будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщал “источник”, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что в условиях карантина, который могут продлить в Украине, правительство рассматривает вариант обучения в школах в две смены.