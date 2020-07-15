В Марковском районе горело 16 тонн тюкованного сена и сеновал

14 июля в 16:36 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Марковский район, с. Кабычевка, ул. Покровская.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место пожара, спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу горит сено в тюках (16 тонн), мотоцикл МТ-10 с прицепом, и шиферные покрытия и деревянное перекрытие сеновала. Во время пожара возникало и усложняло процесс тушения изменение обстановки, а именно порывы ветра.

Пожар на площади 24 кв. м локализован в 17:26 и ликвидирован в 20:02.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и две единицы техники.

Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами