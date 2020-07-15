Путин не способен к лобовой атаке на Украину — офицер МВС США Гарри Табах

Лобовой атаки со стороны Кремля не будет, Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал капитан первого ранга Военно-морских Сил США в отставке Гарри Табах, передает ДонПресс

«Путин будет продолжать дергать за ниточки в Крыму, на Донбассе, но в лобовую он не пойдет», — заверил он.

По словам Табаха, РФ никогда не была готова к полномасштабной войне с сугубо военной точки зрения. «После Грузии она это поняла», — заметил он.

И полномасштабное наступление противоречит «манере» президента России Владимира Путина, добавил капитан.

«Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь „царь всея Руси“ надолго, то это не его манера — воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами», — сказал Табах.

По его прогнозам, Кремль будет продолжать оказывать влияние на Украину, «дергая за ниточки» на оккупированных территориях Крыма и востока страны. В частности, играя на теме «русского мира».