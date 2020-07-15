“Слуги народа” бросили вызов “Рошен” и выпустили конфеты в честь себя: фото

На первую годовщину существования своей партии народные депутаты от “Слуги народа” сделали себе интересный подарок – конфеты с названием партии и изображением президента Украины Владимира Зеленского. Говорят, что “Рошен” не употребляют принципиально.

О конфетах, которые называются “Слуга народа”, в эфире 24 канала рассказала журналистка “Радио Свобода” Власта Лазур

Как сообщили журналистке нардепы от партии “Слуга народа”, эти конфеты изготовили в Ровенской области. При этом они заявили, что продукция фирмы “Рошен” – это “химия”, поэтому они ее не принимают и решили изготовить свои конфеты для собственного потребления и для того, чтобы, в частности, угощать журналистов.

Коробка конфет иллюстрирована фрагментами медийных материалов о партии “Слуга народа” и президенте Владимире Зеленском. Есть и его изображение, правда незначительного размера. Надпись на ней призывает к единению: “Неважно, с Востока ты или с Запада, какого у тебя цвета кожа или на каком языке ты разговариваешь. Мы вместе, мы – украинцы. Изменим Украину вместе!”.

Как ранее сообщал “источник”, народный депутат от фракции “Слуга народа” Никита Потураев считает, что рейтинговые потери президентской партии происходят из-за посещения его коллегами телеканалов украинского олигарха Виктора Медведчука, где происходят сознательные манипуляции.