Кошка бросилась на глазах пожарных в горящее здание – теперь ее все зовут героиней

В США во время пожара в гараже в Бруклине мама-кошка пять раз возвращалась в горящее здание, чтобы спасти своих котят.

Об этом пишет sunny skyz.

У кошки обгорела шерсть и глаза, однако она вывела всех своих котят.

“Сама Скарлетт была сильно обожжена в процессе вытаскивания своих котят из огня. Ее глаза были покрыты волдырями, ее уши и лапы горели, а ее шерсть была опалена“, – рассказал один из пожарных.

Не обращая внимания на свои ожоги, заботливая мать проверила, все ли ее дети живы, после чего потеряла сознание.

“Большая часть шерсти на ее мордочке было сожжено. После спасения котят она дотронулась до каждого из них носом, чтобы убедиться, что они все там и живы, так как волдыри на ее глазах мешали ей видеть их, а затем она потеряла сознание“, – рассказывают очевидцы.

Бруклинские пожарные смогли потушить пожар. Кошку с котятами передали ветеринарам. К сожалению, один из ее детенышей не выжил.

Невероятная история Скарлетт вдохновила Северную Береговую Лигу Животных на создание “Премии Скарлетт за героизм животных”, которая будет вручена достойному коту на их ежегодном обеде Lewyt Humane Awards.

Как рассказывал “источник”, в столице канадской провинции Альберта Эдмонтоне произошла необычная история – кошка, выйдя на улицу, встретила свою точную копию, а ее хозяйка не могла определить, какое из двух животных ее.