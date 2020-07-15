Гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 июля: время решать важные вопросы

Астрологи считают, что среда, 15 июля, станет благоприятным днем для постановки целей на ближайшее будущие и разработки стратегии и тактики их достижения.

Об этом сообщает ТСН.

Но, прежде чем начать двигаться в намеченном направлении, необходимо решить все начатые ранее, но до сих пор незавершенные дела и проекты, в противном случае они будут затруднять работу и многого добиться, увы, не удастся.

Овен (21.03 – 20.04)

Люди в этот день будут склонны идти вам навстречу и помогать в любых ситуациях – имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы.

Телец (21.04 – 21.05)

Успеть сделать все, что запланировано на этот день, можно только при условии строжайшей дисциплины, не позволяющей отвлекаться на второстепенные вопросы и задачи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

День, когда вам по силам будут даже самые сложные и трудноразрешимые дела, главное, как говорил герой культового фильма, видеть цель, верить в себя и не обращать внимания на препятствия.

Рак (22.06 – 22.07)

В любой непонятной ситуации – как профессионального, так и личного свойства – стоит спросить совета у людей сведущих и обязательно прислушаться к их словам.

Лев (23.07 – 21.08)

День благоприятен для любых финансовых операций – начиная от самых незначительных, в виде оплаты коммунальных счетов, до серьезных – таких как открытие банковских счетов и депозитов.

Дева (24.08 – 23.09)

Приступая к реализации нового проекта, постарайтесь построить свою деятельность таким образом, чтобы четко отделить рабочее время от отдыха – смешав одно с другим, вы вряд ли преуспеете.

Весы (24.09 – 23.10)

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сон, который вы увидите нынешней ночью: возможно, он и не окажется вещим, но ответ на волнующий вас вопрос вполне может дать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Составляя план на ближайшее время, постарайтесь просчитать все детали и нюансы, иначе впоследствии любая мелочь может стать препоной на пути к заветной цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Поскольку вы слишком долго пренебрегаете своим здоровьем, пришло время наконец-то им заняться – пройти обследование, которое покажет, на что надо обратить внимание в первую очередь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Можно – и нужно – получить приятные эмоции – например, посетить музей, картинную галерею или послушать, хотя бы дома, хорошую классическую музыку – это успокоит и умиротворит вас.

Водолей (21.01 – 18.02)

Выбирая проект для реализации, прислушивайтесь исключительно к своему внутреннему голосу – такие понятия, как “модно” или “престижно”, не должны влиять на ваше решение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Накаляющиеся время от времени отношения с любимым человеком – не повод для мыслей о расставании: трудности в вашей паре временные, а ссоры бывают у всех.

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