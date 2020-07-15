В США впервые за 17 лет провели смертную казнь – это были последние слова убийцы ребенка

В США в камере казни в Терре-Хот, штат Индиана, с помощью инъекции привели в исполнение смертельный приговор Даниэлю Льюису Ли за убийство в 1996 году семьи Мюллер, среди его жертв была 8-летняя девочка.

Об этом сообщает Mirror.

Осужденный продолжал протестовать против приговора до самого последнего вздоха.

“Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца. Вы убиваете невинного человека … Я не несу ответственности за гибель семьи Мюллер”, – сказал Даниэль Льюис Ли собравшимся в федеральной тюрьме в Терре-Хот.

За казнью наблюдали около 20 человек. Как рассказал один из них, Ли, осужденный за убийство торговца оружием Уильяма Мюллера, его жены и дочери, “как будто несколько минут цеплялся за жизнь”, когда наркотики быстро текли по его венам. Один свидетель заметил, что 47-летний мужчина остался жив “дольше, чем ожидалось” и “не страдал”. Ли был объявлен мертвым в 08:07 по местному времени, и его смерть ознаменовала первую федеральную казнь за 17 лет.

11 января 1996 года Ли совершил убийства с сообщником Чеви Кехо. Торговец оружием Мюллер владел большой коллекцией оружия, наличных денег и боеприпасов и ранее был ограблен Кехо. Они планировали совершить это снова. Ли пытал и убил торговца оружием Уильяма Мюллера, 52 года, его жену Нэнси Энн Мюллер, 28 лет, а также падчерицу Сару Элизабет Пауэлл, 8 лет.

Грабители, одетые в одежду полицейских, ворвались в дом, в котором в то время никого не было. Когда семья вернулась, Ли и Кехо напали на них и ударили электрошокером. Когда они потеряли сознание, мужчины убили их, используя пластиковые пакеты.

Следствие установило, что девочку тоже пытали электршокером, требуя показать, где ее отчим спрятал ценности. Тела убийцы бросили в болото. Только через шесть месяцев их обнаружил рыбак.

Кехо избежал смертной казни за убийства и был приговорен к трем срокам лишения свободы без возможности условно-досрочного освобождения.

При этом мать убитой жены торговца оружием просила президента США Дональда Трампа помиловать Даниэля Льюиса Ли, заменив приговор пожизненным заключением. По мнению женщины, смертная казнь “пятнает имя” ее убитой дочери.

“Она не хочет этого, я не хочу. Это не так, как должно быть. Это не Бог, которому я служу … Думаю ли я, что правительство должно ценить мое мнение? Да. Я такая же жертва, как Нэнси и Сара“, – сказала миссис Петерсон, сдерживая слезы.

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