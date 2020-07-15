Военный медик Николай Илин погиб на Донбассе – он спасал раненого бойца, фото

В зоне боевых действий на Донбассе 13 июля погиб военный медик, который спасал раненого украинского бойца – его имя стало известно только сейчас, это Николай Илин (“Эстонец”).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Мохонько.

“Николая знают все! Он как раз из тех – неравнодушных, инициативных, мотивированных, искренних, честных… А еще он не украинец и считал делом чести воевать против наглого российского агрессора! Он был человеком!” – отметила она.

По словам Натальи, “Эстонец” во время занятий учил всех осмотрительности, в первую очередь, беречь свою жизнь, потому что только так можно помочь тому, кто не справился и не уберегся. Она добавила, что медик служил в 137-м отдельном батальоне морской пехоты.

Как известно, 13 июля украинские военные получили от боевиков подтверждения режима “тишина” – и группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками отправилась для эвакуации тела погибшего военнослужащего, однако не успела дойти несколько метров.

В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее прошло прощание с Тарасом Матвиевым, который был младшим лейтенантом 24-й отдельной механизированной бригады и погиб в результате обстрела 10 июля.