Азербайджан всколыхнули массовые митинги из-за столкновений с Арменией: фото и видео

В связи с боевыми столкновениями между Азербайджаном и Арменией, в Баку в сопровождении полиции прошел многочисленный и несанкционированный митинг-шествие в поддержку азербайджанской армии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Около тысячи людей прошли маршем по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. Их сопровождали наряды полиции, которые в процесс не вмешивались.

Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя “Карабах наш!”, “Слава армии” “Солдаты вперед”, “Главнокомандующий, объяви мобилизацию.”

Некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента. Полиция, используя водометы, разогнала их, а некоторых задержала.

На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и минобороны – они находятся недалеко друг от друга.

Вместе с тем, как пишет Sputnik, сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили инцидент на границе Армении и Азербайджана и призвали к предотвращению дальнейшей эскалации.

“Стороны обвинили друг друга в начале столкновений. Сопредседатели Минской группы осуждают последние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации, включая применение существующих прямых каналов коммуникации между ними“, – сказано в заявлении ОБСЕ.

Сопредседатели Минской группы также призвали Ереван и Баку возобновить предметные переговоры и снова принять наблюдателей как только позволят обстоятельства.

Как сообщал “источник”, 12 июля, на азербайджанско-армянской границе со стороны Армении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Вследствие этого азербайджанская армия нанесла противнику удар. Армяне понесли потери. А также двое военнослужащих Азербайджана погибли и пятеро получили ранения.

В ночь на 14 июля на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении продолжались бои, армянская сторона понесла потери в живой силе и технике. Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника.