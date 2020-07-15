Археологи обнаружили топор, которому 1,4 млн лет – находка поразила всех, фото

Археологи Токийского университета вместе с командой из Эфиопии и Гонконга обнаружили ручной топор, сделанный из бедренной кости бегемота, которому 1,4 млн лет, что делает его самым старым в своем роде.

Об этом сообщает Daily Mail.

Находка поразила всех тем, что сделана именно из кости животного, ведь камень, который является более прочным, был доступен для людей того времени и уже использовался. Это указывает на то, что члены Homo erectus имели возможность создавать более совершенные инструменты, и дает понимание их интеллекта.

Инструмент нашли на юге Эфиопии, где ранее выявляли множество древних каменных артефактов. Инструмент овальной формы имеет длину около пяти дюймов и, похоже, использовался для разделки животных для еды.

Отмечается, что около 1,7 млн лет назад ранние люди создали ручные топоры – некоторые из первых каменных орудий – но как их руки развивались для их эффективного использования, до сих пор оставалось загадкой.

До разработки каменных топоров у наших предков были слабые запястья, которые не могли бы захватывать мелкие предметы так сильно, как это необходимо для использования ручного топора.

Как сообщал “источник”, ранее в Греции на месте строительства метро археологи нашли древние артефакты.