Ученые выяснили, когда “родилась” и остыла Луна

Ученые смогли установить время зарождения Луны.

Об этом сообщает журнал Science Advances.

Исследователи выяснили, что Луна “родилась” примерно на 85 миллионов лет позже, чем считалось до сих пор. Ранее думали, что она появилась около 4,51 миллиарда лет назад.

Ученые не стали опровергать теорию зарождения Луны. Согласно ей Земля на ранней стадии своего существования столкнулась с космическим объектом размером с Марс. Эта гипотетическая планета получила название Тейя. Ученые считают, что в результате столкновения из Земли был выброшен большой объем материала, который перемешался с материалом Тейи. Из этой смеси и сформировалась Луна.

Новые просчеты говорят о том, что в раннем возрасте Луна была покрыта океаном магмы глубиной более 1 000 километров. Он начал затвердевать, и на его поверхности образовалась корка. До сих пор ученые не могли точно определить, сколько времени потребовалось на остывание океана и его полную кристаллизацию. Теперь известно, что для этого понадобилось почти 200 миллионов лет. Ранее считалось, что процесс произошел за 35 миллионов лет.

Как сообщал “источник”, в июле 2019 года луноход Yutu-2 зафиксировал на темной стороне спутника Земли загадочный блестящий объект, ученые его изучили и представили свои выводы.