Грозы накроют шесть областей: прогноз погоды на 15 июля в Украине

15 июля, в среду, часть Украины накроют сильные грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своем сайте.

Ливни с грозами ожидаются в шести областях: в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Днем здесь ожидается от +22 до +25 градусов тепла, а ночью от +12 до +15.

В восточной части страны день пройдет без дождей. Температура днем от +22 до +26. Ночью от +12 до +14.

На юге и в Крыму синоптики так же осадков не обещают. Днем от +24 до +27, ночью – +16.

В центре Украины будет сухо, но облачно. Днем ожидается до +26 градусов, ночью – +14 +16.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Днем от +24 до +26, ночью от +14 до +16.

Как писал “источник”, 13 июля, сильный ливень превратил улицы Харькова и Запорожья в настоящие реки. Машины почти что в буквальном смысле плыли по дороге. Стремительные потоки воды создали мощное течение прямо на проезжей части и на тротуарах.