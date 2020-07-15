Археологи нашли сокровища времен Древней Греции и Рима: фото и видео

В Греции на месте строительства метро археологи нашли древние артефакты.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Крупная археологическая работа принесла свои плоды: самый большой за всю историю исследований археологический материал. Ученые обнаружили остатки древнего акведука и тысячи артефактов, датируемых эллинистической и римской эпохой. Все это находилось на участке метро, которое соединяет Афины с Пиреем, и где готовят расширение существующей станции.

Среди находок были подземные колодцы и роскошный каменный пол классического эллинизма. Копии и изображения всех этих объектов планируется объединить в постоянно действующую экспозицию, которая будет установлена на станции метро “Муниципальный театр” в Пирее. В настоящее время эта станция еще строится.

Тысячи артефактов разместят не только в метро. Ведь находок очень много, среди них: керамические сосуды, многие из которых богато украшены, скульптуры и предметы быта, в том числе деревянные. Наиболее ценной находкой ученые называют деревянную статую Гермеса эпохи эллинизма, но без головы. Она была обнаружена на дне древнего колодца.

По мнению ученых, найденный акведук использовался в римский период и был заброшен во времена готских нашествий. До этих набегов акведук использовался для подачи воды в Афины, в частности, с холма Ардиттос.

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