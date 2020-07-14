Женщина создает оптические иллюзии с помощью макияжа – от ее работ не оторваться

Визажист Мими Чои стала популярной благодаря удивительному боди-арту, который она делает.

Об этом сообщает ресурс Bored panda.

Женщина раскрыла свой творческий потенциал благодаря разрисовыванию людей. Она не просто наносит макияж для красоты, а создает произведения искусства.

На Instagram-страницу Мими, где она публикует свои работы, подписаны более 1,3 миллиона пользователей. Они с восторгом комментируют творчество визажиста и восхищаются ею.

Мими превращает свое тело в художественные и красивые оптические иллюзии. Ее ноги выглядят как бананы или кактусы, а руки – как хот-доги.

Женщина успела поработать даже с Джефом Голдблюмом, снявшимся в фильме “Парк Юрского периода”. Она очень креативно разрисовала его лицо.

Как сообщал “источник”, ногтевая художница из английского города Брэдфорд Лоурай Ли более двух лет покрывает тело синей краской. Хотя такой бодиарт обходится ей всего в 10 фунтов в месяц (320 грн), девушка мечтает сделать перманентное тату и остаться ярко-синей навсегда.