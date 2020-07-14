Во Львове простились с Героем Украины Тарасом Матвиевым: фото

В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла города Львова во вторник, 14 июля, простились с погибшим в Донбассе офицером Вооруженных сил, Героем Украины Тарасом Матвиевым.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Гроб с телом погибшего возле церкви жители города встречали стоя на коленях. На прощальной церемонии присутствовал мэр Львова Андрей Садовый, который высказал сочувствия родителям героя.

Младший лейтенант Тарас Матвиев был командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила. Родился 1989 года на Волыни, проживал в городе Жидачов Львовской области. В 2011 году окончил факультет журналистики ЛНУ им. Ивана Франко. Принимал активное участие в Революции Достоинства и боевых действиях на Востоке Украины.

Напомним, что 31-летний боец Тарас Матвеев погиб 10 июля в районе поселка Троицкое Попаснянского района Луганской области от осколочных ранений, которые получил во время разрыва мины, когда оказывал помощь боевым товарищам во время атаки боевиков. Умер по дороге в больницу.

Как сообщал “источник”, 13 июля президент Украины присвоил младшему лейтенанту Матвиеву Тарасу Тарасовичу звание Героя Украины. Утром 14 июля, в Киеве, на Майдане Независимости, Героя Украины провели в последний путь.