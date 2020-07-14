В Беларуси новая волна задержаний противников Лукашенко

Во вторник, 14 июля, в Беларуси люди вышли на протесты против действующего президента Александра Лукашенко, а силовики задержали активистов.

Об этом сообщает издание “Наша Ніва”.

Акцию провели в день, когда Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. Причиной стало отсутствие регистрации других кандидатов. В частности, из предвыборной гонки выбыли Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.

На проспекте Независимости в Минске начали собираться противники Лукашенко. В знак поддержки им сигналили проезжающие авто. Но также в центр стянули и силовиков. На улицах стояли автозаки и дежурили правоохранители. Позже проспект перекрыли.

Тем временем люди выстроились в очередь на проспекте Дзержинского. Начали выходить на улицы и в спальных районах города. Также протест организовали и в других городах страны: Молодечно, Гомеле и Могилеве.

В Минске вскоре силовики начали задерживать активистов. В частности, журналистов “Еврорадио” задержали прямо во время стрима.

Как пишет “Еврорадио”, их двоих журналистов задержали прямо во время работы и посадили в фургон. Силовики не обратили внимание на крики, что они представители СМИ, а также на бейджи.

“Колонна омоновцев высадилась в парке Купалы. Похоже, что хватают случайных людей из толпы, буквально выдергивают”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Беларуси во время празднования Дня независимости в пятницу, 3 июля, были задержаны как минимум 17 активистов.