Топ-блогер Рамон Аббас задержан с $40 млн: его сгубили любовь к роскошной жизни и жажда славы

В Дубае (ОАЭ) полиция арестовала блогера и преступника – 37-летнего нигерийца Рамона Олорунва Аббаса, который получал деньги благодаря преступным схемам.

Об этом сообщает CNN.

Кто такой Аббас



Рамон был популярным в социальной сети Instagram под ником hushpuppi. На него были подписаны 2,5 млн пользователей. На своей странице он хвастался богатой жизнью: дорогими машинами, люксовыми курортами, полетами на частных самолетах, брендовой одеждой. Аббас публиковал видео, где буквально разбрасывался деньгами.

Своим подписчикам hushpuppi говорил, что он девелопер (предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости).

За что и как задержали Рамона



Полиция узнала, что мужчина получил все богатство с помощью хакерских схем. Он руководил глобальной сетью, которая смогла украсть сотни миллионов долларов у компаний. Благодаря преступным действиям он крал у крупных компаний в Соединенных Штатах и Европе.

Его активное ведение социальной сети помогло полиции получить доказательства причастности Аббаса к кибермошенничеству. Главной зацепкой для полиции стал пост в его день рождения. В Snapchat преступник назвал себя – Billionaire Gucci Master.

“Я начал свой день с суши в Нобу в Монте-Карло, Монако, а затем решил заказать вертолет, чтобы мне сделали … маски для лица в спа-салоне Christian Dior в Париже, а затем закончил мой день с шампанским в Гуччи”, – написал он в Instagram.

Следователи использовали этот пост для проверки его даты рождения по предыдущему заявлению на визу в США.

В прошлом месяце правоохранители ОАЭ ворвались в его квартиру в Дубае, арестовали его и передали агентам ФБР, которые 2 июля доставили Аббаса в Чикаго. В ближайшие недели он будет переведен в Лос-Анджелес. Там ему будут предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания сотен миллионов долларов с использованием схем киберпреступности.

В случае осуждения за отмывание денег Аббасу грозит до 20 лет тюрьмы.

Рамон работал еще с 11 подельниками, которыми руководил. Их также арестовали.

У банды изъяли адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций.

Что говорит его адвокат

Правозащитник Гал Писецки отказался подробно рассказывать о том, как его клиент зарабатывает свои деньги. Но журналистам он сказал, что то, как он зарабатывал на жизнь, будет “одним из главных спорных вопросов”.

Писецки назвал арест своего клиента похищением, заявив, что Дубай передал его США “без каких-либо судебных разбирательств”. Аббас не был официально обвинен, и у правительства есть 30 дней, чтобы предъявить ему обвинение.

Как жил hushpuppi до задержания



Мужчина не стеснялся показывать свое богатство. Он жил в эксклюзивном Palazzo Versace в Дубае. При аресте у него изъяли 40 млн долларов наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью 6,8 миллионов долларов, 21 компьютер, 47 смартфонов.

В соцсети фотографии с автомобилями Bentley, Ferrari, Mercedes и Rolls Royce подписаны хэштегом #AllMine (все мое).

Как сообщал “источник”, в Германии правоохранители проводят спецоперацию по задержанию 31-летнего Ива Рауша, который обезоружил четырех офицеров полиции и скрылся в лесу.