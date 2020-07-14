Дмитрий Штанько и “пленки Ермака”: появилось заявление СБУ и новые кадры задержания

В Службе безопасности Украины прокомментировали задержание Дмитрия Штанько, который записал скандальный разговор якобы с братом главы Офиса президента Украины Денисом Ермаком, назвав его мошенником.

Об этом говориться в сообщении на официальном сайте СБУ, где опубликовано видео задержания.

В СБУ напомнили, что во вторник, 14 июля, в одной из кофеен Киева было произведено задержание двух участников организованной преступной группы, которые обещали коммерсанту за 100 000 долларов США “решить” вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

“Среди задержанных – вероятный автор скандальных “пленок Ермака”, который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждался назначения отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители “громких пленок” на самом деле оказались обычными мошенниками”, – сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал “источник”, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак публично высказался о новом законопроекте, предусматривающем наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.