Мне 33, я не замужем и не страдаю: девушка Владимира Остапчука раскрыла 18 фактов о себе

Кристина Горняк, возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, активно ведет свой блог в Instagram. Девушка рассказывает и показывает, как проходят ее будни, а также призывает свою аудиторию к диалогу.

На этот раз нотариус решила познакомиться с новыми подписчицами своего микроблога, а также раскрыть 18 интересных фактов о себе. “С каждым днем вас у меня все больше, много новеньких на моей страничке, поэтому хочу рассказать несколько интересных фактов про себя”, – написала Кристина.

Кристина ГорнякФото: instagram.com/kristygor

Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу! Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама! Сплю ногами вверх (не спрашивайте)! Я сова, но хочу быть жаворонком! Любимые блюдо – львовские вареники! Все свои блюда готовлю на глаз! Для сбора утром мне надо 20 минут (быстрее чем мой парень)! Перед сном проверяю закрыты ли все двери! Все цветы в моем доме, как в шоу “П герой” – борются за выживание. В 30 начала играть на фортепиано. В день пью 3 чашки кофе. Умею откладывать (собирать) деньги. Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро. Обожаю ходить в гости, и принимать гостей! Не люблю котов! В 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки! Музыка всегда меня спасает от плохого настроения. Очень эмоциональный человек я.

Кристина Горняк и Владимир ОстапчукФото: instagram.com/kristygor