Мне 33, я не замужем и не страдаю: девушка Владимира Остапчука раскрыла 18 фактов о себе

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Кристина Горняк, возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, активно ведет свой блог в Instagram. Девушка рассказывает и показывает, как проходят ее будни, а также призывает свою аудиторию к диалогу.

На этот раз нотариус решила познакомиться с новыми подписчицами своего микроблога, а также раскрыть 18 интересных фактов о себе. “С каждым днем вас у меня все больше, много новеньких на моей страничке, поэтому хочу рассказать несколько интересных фактов про себя”, – написала Кристина.

Кристина ГорнякФото: instagram.com/kristygor

  1. Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу!
  2. Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама!
  3. Сплю ногами вверх (не спрашивайте)!
  4. Я сова, но хочу быть жаворонком!
  5. Любимые блюдо – львовские вареники!
  6. Все свои блюда готовлю на глаз!
  7. Для сбора утром мне надо 20 минут (быстрее чем мой парень)!
  8. Перед сном проверяю закрыты ли все двери!
  9. Все цветы в моем доме, как в шоу “П герой” – борются за выживание.
  10. В 30 начала играть на фортепиано.
  11. В день пью 3 чашки кофе.
  12. Умею откладывать (собирать) деньги.
  13. Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро.
  14. Обожаю ходить в гости, и принимать гостей!
  15. Не люблю котов!
  16. В 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки!
  17. Музыка всегда меня спасает от плохого настроения.
  18. Очень эмоциональный человек я.

Кристина Горняк и Владимир ОстапчукФото: instagram.com/kristygor

  • Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились в августе 2019 года на свадьбе в Италии. Шоумен уверяет, что новые отношения не были причиной его громкого развода с женой.
  • С Еленой Войченко ведущий официально развелся в марте 2020 года. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.