Мне 33, я не замужем и не страдаю: девушка Владимира Остапчука раскрыла 18 фактов о себе

Кристина Горняк, возлюбленная телеведущего Владимира Остапчука, активно ведет свой блог в Instagram. Девушка рассказывает и показывает, как проходят ее будни, а также призывает свою аудиторию к диалогу.
На этот раз нотариус решила познакомиться с новыми подписчицами своего микроблога, а также раскрыть 18 интересных фактов о себе. “С каждым днем вас у меня все больше, много новеньких на моей страничке, поэтому хочу рассказать несколько интересных фактов про себя”, – написала Кристина.
Кристина Горняк
- Мне 33, я не замужем, нет детей, но я абсолютно не страдаю по этому поводу!
- Работаю 11 лет частным нотариусом, обожаю свою профессию и работу! Выбрала ее сама!
- Сплю ногами вверх (не спрашивайте)!
- Я сова, но хочу быть жаворонком!
- Любимые блюдо – львовские вареники!
- Все свои блюда готовлю на глаз!
- Для сбора утром мне надо 20 минут (быстрее чем мой парень)!
- Перед сном проверяю закрыты ли все двери!
- Все цветы в моем доме, как в шоу “П герой” – борются за выживание.
- В 30 начала играть на фортепиано.
- В день пью 3 чашки кофе.
- Умею откладывать (собирать) деньги.
- Шопинг утомителен для меня, так что справляюсь быстро.
- Обожаю ходить в гости, и принимать гостей!
- Не люблю котов!
- В 9 лет поехала в семью в Англии учить английский и потратила за 3 дня все деньги на игрушки!
- Музыка всегда меня спасает от плохого настроения.
- Очень эмоциональный человек я.
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
- Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились в августе 2019 года на свадьбе в Италии. Шоумен уверяет, что новые отношения не были причиной его громкого развода с женой.
- С Еленой Войченко ведущий официально развелся в марте 2020 года. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.