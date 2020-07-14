Страшно симпатичные: в сети делятся яркими фото котят, выпустивших когти

Кошки настолько очаровательны, что иногда мы впадаем в ложное чувство безопасности и забываем, что они являются потомками больших кошек, таких как львы и пантеры.

“Устрашающие” фото появились в сообществе “Убийственные варежки” (Murder Mittens).

Там люди публикуют фотографии своих кошачьих питомцев, собирающихся их “убить”.

На них кошки позируют в совершенно разных обстоятельствах и местах, но все фото объединяет одно – на всех снимках питомцы выпустили когти.

Выглядят животные довольно забавно, чем и покорили пользователей сети, которых с первого взгляда умилили пушистые зверьки.

Ранее “источник” сообщал, что в сети активно обсуждают видео, на котором запечатлен домашний кот и его реакция на звуки клавиш пианино.