В Украине представили знаменитую картину “Любовники или Блудный сын с проституткой”

В Украине провели презентацию возвращенной картины французского художника Пьера Луи Гудро “Любовники или Блудный сын с проституткой”, которая пережила немало приключений.

На презентации картины во вторник, 14 июля, в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаренко.

Как рассказал на своей странице в Facebook искусствовед Артур Рудзицкий, картина была вывезена из Украины во время нацистской оккупации 1941-1943 годов и найдена в 2013 году на аукционе “Дойл” (Doyle) в Нью-Йорке (США).

По словам Рудзицкого, в январе 2013 года аукционный дом заявил к продаже картину Пьера Гудро “Влюбленный взгляд” (“Loving Glance”).

“Несмотря на измененное название, музейные ученые сразу узнали в ней разыскиваемое произведение, и продажа была вовремя заблокирована. По информации аукционного дома “Дойл”, в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953 находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала арт-дилеру в Нью-Йорке, который и заявил ее к продаже на аукционе. В апреле 2014 года ученым музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть произведение в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала судебного расследования”, – рассказывает искусствовед.

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В конце концов, дело, длившееся долгих 5 лет, было завершено в пользу музея Ханенко благодаря документам из музейного архива.

В марте 2020 года полотно вернулось в Киев.

Как ранее сообщал “источник”, на картине Леонардо да Винчи “Мадонна в скалах” под слоем краски с помощью рентгена обнаружили эскиз незаконченного рисунка.