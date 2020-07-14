Кражи и разбой: рецидивиста из Счастья осудили в девятый раз

Луганским апелляционным судом удовлетворена апелляционная жалоба прокурора на приговор суда первой инстанции в отношении лица, которое признано виновным и приговорено к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение кражи повторно и разбоя, соединенных с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 185, ч . 3 ст.187 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Прокуратура обжаловала приговор Рубежанского городского суда Луганской области в суде апелляционной инстанции из-за мягкости назначенного наказания.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2018 житель г. Счастье Новоайдарского района незаконно проник в квартиру горожанина и похитил бытовую технику.

Кроме того, в поисках легкой наживы на следующий день обвиняемый совершил разбойное нападение с применением насилия. Злоумышленник, проникнув в жилище с целью завладения чужим имуществом, увидел хозяина дома и его избил – причинил телесные повреждения в виде переломов ребер, гематом и ушибов лица. После этого забрал в квартире потерпевшего золотую цепочку и крестик.

По принципиальной позиции прокуратуры Луганской области судебное решение первой инстанции в части наказания отменено и принят новый приговор – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

Отметим, что это уже девятая судимость лица.