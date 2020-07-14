Ольга Фреймут дала советы по этикету для девушек, но в сети смеются, ведь на дворе 21 век

Ольга Фреймут часто рассказывает в Instagram как правильно себя вести в обществе и раздает различные советы по этикету. Однако, далеко не всегда посты ведущей вызывают положительную реакцию среди пользователей соцсети.

На днях директор “Школы леди” шоу “Від пацанки до панянки-3” назвала пять ключевых манер настоящей панны. Публикацию она сопроводила своим строгим снимком.

Фото: instagram.com/freimutolia

1. Не бегает за мужчиной, не пишет и не звонит первой. Но она легкая, как батист, радостная собеседница и кокетунка. Панна не принимает приглашения на свидание с сегодня на завтра. У нее вечер занят, хотя на самом деле она останется дома и будет читать.

2. Не жалеет добрых слов. Она спросит у продавщицы фруктов возле дома, не жарко ли ей. И обратится к ней по имени. Она не будет беречь лучшую улыбку для дирекции, потому начальству надо нравиться. Ей не жалко улыбаться всем одинаково.

3. Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами. Она знает синонимы к слову “умеренность”, а также понимает, что “кулинария” отмечается на “А”.

4. Не показывает неуверенность. Вместо фразы “могу ли я попросить разрешения показать мне вон тот платок”, или “извините пожалуйста, но я бы хотела пересесть подальше от солнца”, панна четко формулирует свои желания: “дайте, пожалуйста, чепец” и “я пересяду, потому что солнце слишком палящее”.

5. Ровно держит спинку, даже если жизненные хлопоты ураганом сносят с ног.

Пользователи сети смеются над советами ведущей, ведь на дворе 21 век: “Открыла, поржала со слова “кокетунка”, закрыла”, “Однажды Фреймут нашла в машине мужа женские трусы и ничего не сказала. Потому что трусы трусами называть нельзя”, “Не пишет и не звонит первой? Не ожидала такого средневековья”.

Фото: instagram.com/freimutolia