Гибель семьи в аварии под Киевом: что известно о “темном” прошлом подозреваемого Желепы

Подозреваемый в совершении смертельной аварии на Старообуховской трассе под Киевом Антон Желепа ранее уже был виновником ДТП с летальным исходом. Кроме того, его семь раз штрафовали за пьяное вождение.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила во время перерыва в судебном заседании, на котором Желепе избирали меру пресечения, прокурор Дарья Милюкова.

Прокурор напомнила, что ранее Антон Желепа уже отбывал наказание за смертельное ДТП. По решению Васильковского суда он провел 3 года и 6 месяцев за решеткой и был лишен права вождения на 3 года. Кроме того, он привлекался к уголовной отвественности за нанесение побоев сотруднику полиции.

“Также привлекался к административной ответственности трижды за насилие в семье, мелкое хулиганство и семь раз за вождение в состоянии алкогольного опьянения”, – перечислила Милюкова.

По ее словам, у следствия на данный момент есть две версии событий, связанных со смертельным ДТП, которое устроил на Старообуховской трассе Антон Желепа. Тогда, напомним, погибла почти вся семья из пяти человек, которая находилась в автомобиле, в который врезался “Мерседес”, которым он управлял в состоянии алкогольного и наркотического опяьнения.

“Это, во-первых, что автомобиль был угнан. Вторая версия – то, что ему владелец автомобиля передал ключи. Эти две версии следствие проверяет, сказать на 100% я сейчас не могу. Владелец автомобиля не давал показания прокуратуре”, – сказала прокурор.

Как ранее сообщал “источник”, Шевченковский районный суд 14 июля избрал меру пресечения Антону Желепе в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.