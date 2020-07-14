Украинцы делятся красивыми кадрами кометы Neowise – скоро она максимально приблизится к Земле

Украинцы продолжают делиться в сети кадрами самой яркой за последние семь лет кометы Neowise.

Фото и видео публикуют в соцсетях.

11-14 июля комету было видно лучше всего – но можно увидеть ее и до сих пор, а с 14 июля Neowise будет видно на вечернем небе. На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля.

В городе из-за светового загрязнения задача может осложниться без дополнительных средств. А вот в пригороде бинокль или телескоп могут и не понадобиться.

Чтобы увидеть Neowise, надо найти место, где будет открытым северо-западный горизонт.

Ориентироваться можно по Большой Медведице – чтобы найти комету, надо вести взгляд горизонтом справа от “нижней части” Воза.

Ежедневно комета становится менее яркой, но будет располагаться на небе выше. Увидеть ее можно примерно через час после захода солнца.

Как сообщал “источник”, американский астронавт Боб Бенкен, который в мае отправился на Международную космическую станцию на борту корабля Crew Dragon (SpaceX), сделал в открытом космосе несколько впечатляющих снимков. Своим подписчикам он указал на грани дня и ночи, что вызвало особый восторг.