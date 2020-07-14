Пять женщин загадочно погибли в одном городе – и это не на шутку напугало людей

В британском городе Донкастер (Южный Йоркшир) зафиксирована вспышка насилия относительно женщин – за последние семь недель их погибло пятеро, каждый случай считается убийством.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Инциденты вызвали значительную тревогу среди общественности, поскольку такое количество убийств слишком велико для этого города с населением чуть более 100 000 человек. По данным Управления национальной статистики, за целый год во всем округе Южный Йоркшир было зарегистрировано всего 23 убийства.

Впрочем, в полиции считают, что убийства не связаны между собой и нет оснований предполагать серийного убийцу. В большинстве происшедших случаев в убийствах есть подозреваемые и задержанные.

Кто был убит

Первой было обнаружено тело 49-летней Аманды Седжвик в ее собственном доме около 11 часов вечера 19 мая. На месте происшествия был арестован по подозрению в убийстве 48-летний мужчина, он освобожден из-под ареста, следствие продолжается.





Через несколько дней с черепно-мозговой травмой в собственном доме нашли 52-летнюю Мишель Моррис. Она умерла в больнице. Трое подозреваемых были арестованы по подозрению в убийстве и освобождены под залог, следствие продолжается.

26-летняя Эми-Линн Стрингфеллоу также была найдена раненой в собственном доме. 45-летнему обвиняемому предъявлены обвинения, он должен предстать перед судом в ноябре.

Три дня спустя также в доме было найдено тело 28-летней женщины, личность которой не установлена. Двое мужчин в возрасте 27 и 33 года были арестованы на месте происшествия по подозрению в убийстве.

Последняя жертва – 35-летняя Клэр Андерсон, которую обнаружили без сознания, а прибывшие врачи констатировали ее смерть. По подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина, он освобожден на время следствия.

Что говорят в полиции

В полиции утверждают, что разделяют тревогу людей из-за возросшего количества насильственных смертей и уверяют, что проводятся тщательные и обширные расследования.

“Эти расследования рассматриваются изолированно, и нет никакой связи между какими-либо трагическими инцидентами, которые мы наблюдали за последние два месяца”, – сказал по этому поводу главный комендант Донкастерского округа Шон Морли.

Как ранее сообщал “источник”, американского художника Мэйтэмса Метсона, который потерял все свое имущество в Новом Орлеане во время урагана Катрина, вернул к активной жизни звонок от дочери, которую он не видел 16 лет.