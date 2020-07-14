В Попаснянской РГА благотворители установили дозаторы с дезинфицирующим средством

Гуманитарная организация NRC установила в Попаснянской райгосадминистрации восемь дозаторов с дезинфицирующим средством.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.



Норвежский совет по делам беженцев в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 реализует мероприятия по установлению дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки кожи рук в объектах оказания услуг или магазинах в городах Луганской области.



Так, 13-14 июля в Попаснянской райгосадминистрации было установлено 8 дозаторов в местах наибольшего скопления посетителей. Также продолжается работа по установлению таких дозаторов в магазинах города Попасная.