“Плавающие” авто и пловец посреди дороги: российский Краснодар ушел под воду, фото и видео

В городе Краснодар (Россия) масштабные ливни привели к затоплениям улиц и дорог.

Видео и фото последствий стихии опубликовали в социальных сетях.

За несколько часов там выпала практически месячная норма осадков. В воде оказались 25 участков дорог. В результате этого машины буквально плавали, погрузившись в воду с колесами и капотом.





Также в городе увидели отчаянного пловца, который решил не упускать момент и поплавать прямо на части улицы. Очевидцы заметили смельчака и зафиксировали это на видео.





Фото: Telegram-канал “Раньше всех. Ну почти”

Как ранее сообщал “источник”, в субботу, 4 июля, южный регион Японии накрыли мощные ливни, в префектурах Кумамото и Кагосима произошло наводнение.