Детеныш пингвина впервые встретил человека – его реакция восхитила сеть

Фотограф дикой природы запечатлел душевные кадры, когда пингвин впервые встретил человека.

Об этом пишет издание sunnyskyz.com.

Фотограф Джоэль Олесон был в Антарктиде, когда дружелюбные пингвины решили посетить группу людей.

Олесон говорит, что фотографировал, и вдруг ощутил, что кто-то решил взобраться на него. Он просто позволил пингвину делать то, что он хотел.

Пингвин вылез мужчине на грудь, начал по нему карабкаться, трогать его лицо клювом и осматривать.

Как писал “источник”, в Уэльсе кот после прогулки вернулся домой с посланием от незнакомца. История произошла в области Бридженд. Кот по имени Гэндальф вернулся домой с запиской на ошейнике. Его хозяин Крис прочитал послание, которое состояло из трех листков.