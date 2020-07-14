Женщина создает невероятные оптические иллюзии на теле – на некоторые страшно смотреть

Все мы привыкли, что традиционно макияж используют для усиления естественной красоты, но бывают случаи, когда при помощи него люди реализуют свой творческий потенциал.

Как пишет Bored Panda, свой подход к макияжу нашла визажист Мими Чои, у которой уже более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.

Так, девушка мастерски превращает свое тело в художественные и красивые оптические иллюзии. При помощи красок ее части тела выглядят как бананы, кактусы, бутерброды или хот-доги.

Сама девушка говорит, что с детства увлекается искусством и решила поэксперементировать.

“Я всегда увлекалась искусством и макияжем с детства, но никогда не думала, что смогу сделать из этого карьеру. Поэтому после окончания В университете я училась, чтобы стать инструктором дошкольных учреждений Монтессори. Хотя я люблю учить и работать с детьми, я чувствовала себя подавленной, потому что я должна была одеваться и действовать определенным образом. Я обнаружила, что буду рисовать сложные детали на ногтях или рисовать дома по вечерам как своего рода творческий отпуск. Моя мама заметила и однажды она предложила мне заняться школой макияжа”, – сказала она.

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