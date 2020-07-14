Никита Добрынин и Даша Квиткова сделали друг другу роскошный свадебный подарок

Новоиспеченные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова осуществили свою общую мечту – пара приобрела квартиру в Киеве. На покупку своего жилья влюбленные заработали самостоятельно, без помощи родителей.

Победительница “Холостяка-9” написала в Instagram, что они до сих пор не могут поверить в происходящее. Даша отметила, что они с Никитой много работали, чтобы сделать друг другу такой роскошный свадебный подарок.

Фото: instagram.com/kvittkova

“Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю “Мы”, потому что то, о чем я сейчас вам расскажу – это наша общая заслуга, – пишет Квиткова. – Мы купили квартиру. Просто офигеть. Вот это подарок друг другу на свадьбу”.

“До сих пор мы не можем в это поверить, – делится девушка своими эмоциями. – Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи – это конечно круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл”.

О покупке своего жилья Никита и Даша задумались еще в январе этого года во время отдыха на Бали. Тогда пара загадала одно желание на двоих, которое спустя полгода стало реальностью.

“Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить”, – подчеркнула молодая жена ведущего.

Других подробностей Даша не раскрыла, но пообещала, что в скором времени расскажет, в каком районе столицы расположена квартира и покажет, как выглядит их новое семейное гнездышко.