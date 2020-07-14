Часть украинцев может выйти на пенсию досрочно: что нужно знать

Пенсионеры в Украине, которые заработали специальный стаж согласно постановлению правительства № 909 могут оформить выплаты в независимости от возраста и при минимальном стаже.

В газету “Пенсионный курьер” от 10 июля 2020 года (№894) обратилась медицинский работник со стажем 25 лет. Женщина спрашивает, может ли медработник оформить пенсию независимо от возраста.

“Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста”, – сказано в статье.

Выйти на пенсию со спецстажем 25 лет можно, если вы его заработали до 1 апреля 2015 года. Далее каждый год продолжительность стажа увеличивается (сейчас уже нужно 28 лет такого стажа).

“Право на пенсию за выслугу лет имеют работники образования, здравоохранения и социальной защиты”, – говорится в постановлении Кабинета министров.

А вот другие пенсионеры смогут выйти на отдых сейчас со стажем в 27 лет, но для этого нужно достичь 60 лет мужчинам, а женщинам 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин будет равняться мужскому и составит 60 лет.

Как сообщал “источник”, с 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу, благодаря которой в Украине стало возможным автоматическое назначение пенсии по возрасту.