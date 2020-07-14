На поле боя остается тело погибшего военного медика и раненый боец

Тело военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые 13 июля

попали в засаду боевиков во время эвакуации погибшего украинского бойца, остаются на поле боя вблизи Зайцево. Тело бойца, которого должны эвакуировать, боевики забрали себе.

Об этом сообщил командир 35-й отдельной бригады морской пехоты, передает ТСН

По данным ОБСЕ, тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, которая попала под вражеский обстрел, боевики забрали себе. Как сообщает корреспондент ТСН, пока ОБСЕ пытается договориться с боевиками, чтобы забрать тело военного медика и раненого бойца. Информации о том, жив ли раненый военнослужащий, пока нет.

Напомним, 13 июля на передовой на Донбассе вблизи Зайцево несмотря на договоренность о прекращении огня поддерживаемые Россией боевики обстреляли группу военнослужащих. Они пытались эвакуировать с поля боя тело украинского бойца. В результате обстрела погиб медик, еще двое военных были ранены. В штабе ООС отметили, что “коварное убийство медика, на котором были все соответствующие маркировки, является очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска даже не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм.