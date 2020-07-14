В Украине более 600 новых случаев коронавируса: статистика по областям

В Украине за сутки, 13 июля, зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом утром 14 июля сообщает пресс-центр СНБО.
Всего в Украине подтвердили 54 771 случай заражения смертельными вирусом. От осложнений коронавируса скончались 1412 человек, еще 27 154 пациента смогли побороть болезнь.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2148 случаев;
- Волынская область – 3080 случаев;
- Днепропетровская область – 1146 случаев;
- Донецкая область – 765 случаев;
- Житомирская область – 1542 случая;
- Закарпатская область – 4055 случаев;
- Запорожская область – 622 случая;
- Ивано-Франковская область – 3127 случаев;
- Кировоградская область – 674 случая;
- г. Киев – 6350 случаев;
- Киевская область – 3090 случаев;
- Львовская область – 7254 случая;
- Луганская область – 95 случаев;
- Николаевская область – 487 случаев;
- Одесская область – 2258 случаев;
- Полтавская область – 334 случая;
- Ровенская область – 4740 случаев;
- Сумская область – 341 случай;
- Тернопольская область – 2276 случаев;
- Харьковская область – 2723 случая;
- Херсонская область – 204 случая;
- Хмельницкая область – 909 случаев;
- Черновицкая область – 5184 случая;
- Черкасская область – 755 случаев;
- Черниговская область – 612 случаев.
Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев.
Напомним, что в ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.