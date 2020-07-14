В Украине более 600 новых случаев коронавируса: статистика по областям

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В Украине за сутки, 13 июля, зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом утром 14 июля сообщает пресс-центр СНБО.

Всего в Украине подтвердили 54 771 случай заражения смертельными вирусом. От осложнений коронавируса скончались 1412 человек, еще 27 154 пациента смогли побороть болезнь.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 2148 случаев;
  • Волынская область – 3080 случаев;
  • Днепропетровская область – 1146 случаев;
  • Донецкая область – 765 случаев;
  • Житомирская область – 1542 случая;
  • Закарпатская область – 4055 случаев;
  • Запорожская область – 622 случая;
  • Ивано-Франковская область – 3127 случаев;
  • Кировоградская область – 674 случая;
  • г. Киев – 6350 случаев;
  • Киевская область – 3090 случаев;
  • Львовская область – 7254 случая;
  • Луганская область – 95 случаев;
  • Николаевская область – 487 случаев;
  • Одесская область – 2258 случаев;
  • Полтавская область – 334 случая;
  • Ровенская область – 4740 случаев;
  • Сумская область – 341 случай;
  • Тернопольская область – 2276 случаев;
  • Харьковская область – 2723 случая;
  • Херсонская область – 204 случая;
  • Хмельницкая область – 909 случаев;
  • Черновицкая область – 5184 случая;
  • Черкасская область – 755 случаев;
  • Черниговская область – 612 случаев.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.