В Украине более 600 новых случаев коронавируса: статистика по областям

В Украине за сутки, 13 июля, зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом утром 14 июля сообщает пресс-центр СНБО.

Всего в Украине подтвердили 54 771 случай заражения смертельными вирусом. От осложнений коронавируса скончались 1412 человек, еще 27 154 пациента смогли побороть болезнь.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2148 случаев;

Волынская область – 3080 случаев;

Днепропетровская область – 1146 случаев;

Донецкая область – 765 случаев;

Житомирская область – 1542 случая;

Закарпатская область – 4055 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 3127 случаев;

Кировоградская область – 674 случая;

г. Киев – 6350 случаев;

Киевская область – 3090 случаев;

Львовская область – 7254 случая;

Луганская область – 95 случаев;

Николаевская область – 487 случаев;

Одесская область – 2258 случаев;

Полтавская область – 334 случая;

Ровенская область – 4740 случаев;

Сумская область – 341 случай;

Тернопольская область – 2276 случаев;

Харьковская область – 2723 случая;

Херсонская область – 204 случая;

Хмельницкая область – 909 случаев;

Черновицкая область – 5184 случая;

Черкасская область – 755 случаев;

Черниговская область – 612 случаев.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.