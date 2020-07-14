Азербайджан заявил о новых ударах по Армении: убиты около 100 солдат

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе на товузском направлении продолжались бои, армянская сторона понесла потери в живой силе и технике.

Об этом сообщило Минобороны Азербайджана, пишет “Интерфакс”.

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля в результате действий ВС Азербайджана уничтожено до 100 армянских военных, техника и командный пункт противника.

Кроме того, он сообщил о гибели двух высокопоставленных офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении – генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров. Замминистра добавил, что сейчас боевые действия продолжаются.

12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской обстреляли азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

Вместе с тем в Минобороны Армении “Интерфаксу” сообщили, что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала попытались на автомобиле УАЗ нарушить границу, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. Там отметили, что с армянской стороны потерь нет.

При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.

13 июля военные ведомства Армении и Азербайджана также сообщали о периодических обстрелах на границе. 14 июля в Минобороны Азербайджана заявили о новых обстрелах приграничных азербайджанских сел с армянской стороны. Со своей стороны в армянском Минобороны заявили об обстреле беспилотниками города Берд на северо-востоке Армении.

Как писал “источник”, в Министерстве обороны Азербайджана продемонстрировали видео уничтожения опорного поста вооруженных сил Армении на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы, где в ночь на 13 июля произошли боевые столкновения.